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Британия должна заплатить за доступ к единому рынку финуслуг ЕС после Brexit - Макрон


Мировая экономика

ЛОНДОН, 18 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает, что Британия должна платить за доступ к единому рынку финансовых услуг Евросоюза после Brexit.

Ранее о необходимости лишения британских компаний доступа к европейской банковской системе после выхода из ЕС заявляли германские министры.

"Я здесь не для того, чтобы кого-то наказывать или поощрять. Я хотел бы прояснить, что выбор за британской стороной… Если вы хотите получить доступ (к единому рынку финуслуг - ред.)… то должен быть сделан соответствующий взнос в бюджет ЕС", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам прошедших в четверг переговоров с британским премьером Терезой Мэй.

Ранее британское правительство заявляло, что не будет платить ЕС за доступ к рынку финансовых услуг.

Тридцать пятый британо-французский саммит прошел в четверг - президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Тереза Мэй провели переговоры, темами которых, в основном, стало сотрудничество стран в сферах обороны и безопасности. Также стороны обсудили "полный спектр" двухсторонних вопросов, в том числе таких, как образование, наука и инновации.

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