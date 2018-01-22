РФ заинтересована в увеличении экспорта мясной и молочной продукции в Иорданию — Ткачев

МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной и молочной продукции в Иорданию, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Иордании в РФ Амджадом Адайле.

"Российская сторона заинтересована в увеличении экспорта мясной и молочной продукции, а также в наращивании поставок пшеницы и мяса птицы на иорданский рынок", — сообщил Ткачев, слова которого приводятся в релизе российского ведомства.

Глава Минсельхоза также указал, что сотрудничество двух стран в сфере сельского хозяйства имеет большие перспективы, обладает хорошим потенциалом для наращивания объемов взаимных поставок уже существующих товарных позиций, а также расширения товарной номенклатуры поставляемой продукции.