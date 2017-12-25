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Президент Узбекистана на 2 года ввел мораторий на проверки бизнеса


ТАШКЕНТ, 22 янв /ПРАЙМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом ввел мораторий на два года на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, текст документа был зачитан в эфире телеканала "Узбекистан 24".

"В соответствии с указом президента объявлен мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства сроком на два года", - говорится в сюжете телекомпании.

В соответствии с документом, мораторий не коснется проверок, проводимых в рамках уголовных дел и в связи с ликвидацией юридического лица.

В конце декабря Мирзиеев в послании обеим палатам парламента предложил освободить на два года всех предпринимателей от проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Мирзиеев в октябре 2016 года (тогда был исполняющим обязанности президента) принял указ, отменяющий с 1 января 2017 года все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства в Узбекистане, кроме связанных с ликвидацией юридического лица. Принятые нововведения не относились к краткосрочным проверкам на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства.

В начале 2000-х годов ряд иностранных инвесторов - американская Newmont Mining, израильская Metal-Tech, британская Oxus и российская МТС MTSS - заявляли о неправомерном вмешательстве в свою деятельность налоговых и правоохранительных структур республики и обращались в международный арбитраж с исковыми требованиями к правительству Узбекистана.

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