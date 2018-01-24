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Мексика объявила о достижении соглашения между 11 странами по ТТП


Мировая экономика

МЕХИКО, 24 янв /ПРАЙМ/. Правительство Мексики объявило о достижении между 11 странами нового Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства, сообщили в министерстве экономики страны.

"Сегодня в Токио главные переговорщики из 11 стран, участвующих во Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении для Транстихоокеанского партнерства, пришли к согласию по ранее нерешенным вопросам, тем самым добившись окончательного текста соглашения", - говорится в распространенном заявлении министерства экономики Мексики.

Ранее сообщалось, что 11 стран договорились подписать без участия США 8 марта в Чили торговое соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Делегации 11 государств достигли этой договоренности в ходе двухдневной встречи в японской столице.

В рамках ТТП планируется создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходится 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения становятся Канада, Мексика — в Северной Америке, Перу и Чили — в Южной, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам — в Азии, а также Австралия и Новая Зеландия.

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