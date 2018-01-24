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Израиль разрешил увеличить число рейсов между Тель-Авивом и аэропортом Жуковский


Мировая экономика

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв /ПРАЙМ/. Израильские власти утвердили увеличение с четырех до семи в неделю числа регулярных рейсов между международным аэропортом Тель-Авива и подмосковным "Жуковским" для каждой из стран, сообщила советник министра транспорта Израиля Зинаида Ройтман.

Решение, по ее словам, было принято по просьбе российской стороны.

"Управление гражданской авиации Израиля утвердило увеличение частоты полетов из Тель-Авива, аэропорт "Бен-Гурион", в Москву, аэропорт "Жуковский", с четырех регулярных рейсов в неделю до семи для каждой из стран", - сказала она журналистам.

Ройтман добавила, что на том же маршруте существует квота на семь чартерных рейсов в неделю.

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