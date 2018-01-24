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Соглашение о таможенном администрировании с Грузией заработает в ближайшие месяцы - МИД РФ


МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Россия постарается в ближайшие несколько месяцев закончить внутригосударственные процедуры для подписания необходимых документов по соглашению о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров с Грузией, после чего соглашение заработает, заявил в интервью газете "Коммерсант" заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров удалось достичь после того, как в 2011 году третий президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в ВТО, но лишь с тем условием, что через неподконтрольные властям Грузии территории — Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия) — пройдут торговые коридоры из России, а также стороны пригласят международных посредников для контроля потока грузов и их маркировки.

Кроме этого, Грузия в декабре 2017 года подписала контракт со швейцарской компанией SGS в рамках соглашения о мониторинге товарооборота на грузино-российской границе, заключенного с Россией шесть лет назад.

"Мы постараемся поскорее закончить внутригосударственные процедуры, чтобы в ближайшие месяцы подписать необходимые документы. После этого соглашение заработает", - сказал Карасин.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что Россия возлагает большие надежды на это соглашение. По его словам, Москва рассчитывает, что оно придаст мощный импульс торговле в регионе.

Он пояснил, что данное соглашение является сугубо двусторонним между Россией и Грузией, заключенным при содействии Швейцарии. "Оно не влечет обязательств для третьих стран, включая, разумеется, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия", - отметил Карасин.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

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