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Трамп заявил, что курс доллара будет лишь укрепляться


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 25 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что курс доллара будет только укрепляться, хотя министр финансов США Стивен Мнучин ранее сказал, что Вашингтону выгоднее более низкий курс национальной валюты.

"(Курс) должен строиться на силе страны. У нас дела идут так хорошо, наша страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее. В конечном счете я бы хотел увидеть сильный доллар", - сказал Трамп в интервью CNBC в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

О словах Мнучина Трамп сказал, что их вырвали из контекста.

Мнучин заявил в среду, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли. После этого курс доллара упал примерно на 2%, но на заявлениях Трампа доллар вновь начал расти по отношению к шести основным валютам.

Более слабый курс доллара помог бы американским экспортерам, повышая конкурентоспособность их товаров на иностранных рынках. Усиление курса доллара помогает импортерам.

Торговый дефицит США превысил в ноябре 2017 года 50 миллиардов долларов.

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