ОБЗОР: Почти все страховщики проигнорируют "киберпонедельник" в РФ в этом году

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Почти все страховщики приняли решение не участвовать в акции "киберпонедельник", которая в этом году пройдет в России 29 января, так как, по их мнению, данное мероприятие вряд ли привлечет существенное число клиентов, а участие в нем может повлечь санкции мегарегулятора. Об этом РИА Новости рассказали представители российских страховых компаний.

Кроме того, страховщики заявили, что они и так достаточно часто проводят специализированные акции со скидками на разные виды страхования.

В частности, заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов сообщил, что в тарифной политике их компания ориентируется на формирование практически индивидуальных тарифов для страхователей. А в "АльфаСтрахование" заметили, что у них "каждый понедельник - кибер".

"Киберпонедельник" - крупная онлайн-распродажа с участием множества интернет-магазинов. В США эта акция проходит после "черной пятницы", которая дает старт сезону распродаж между Днем благодарения и Рождеством. Но в России, по уже сложившейся традиции, "киберпонедельник" проходит в последний понедельник января.

НЕПОПУЛЯРНАЯ АКЦИЯ

По мнению страховщиков, "киберпонедельник" пока не приобрел в нашей стране такую же популярность, как "черная пятница".

"Считаем, что мероприятие не будет столь заметным ... и не привлечет существенный поток клиентов на наш сайт", - сказали агентству в "Росгосстрахе", вместе с тем напомнив о своем участии в "черной пятнице" в прошлом году. Тогда объем сборов страховщика существенно превысил среднесуточные значения за весь период с конца 2012 года, когда были запущены интернет-продажи страховых продуктов компании.

В прошлогодней "черной пятнице" также участвовали компании "Ингосстрах" ings и "Согласие", которые предоставляли скидки до 10-30% на ряд добровольных страховок. "Ингосстрах" тогда отметил более чем двукратный рост спроса на страховки.

Тем не менее, в СК "Согласие" посчитали, что делать спецусловия в "киберпонедельник" по страхованию нецелесообразно, так как, по их мнению, большая часть потенциальных клиентов все-таки нацелена на покупку крупной и мелкой бытовой техники, а не страховых полисов.

А в страховой компании "НАСКО" опасаются, что "осуществление страховщиком экономически необоснованной деятельности" может повлечь санкции органа страхового надзора - ЦБ РФ.

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

Вместе с тем, один страховщик все же объявил об участии в "киберпонедельнике" - это компания "Абсолют Страхование". В официальном сообщении компания предлагает всем желающим приобрести в период акции полисы добровольных видов страхования с выгодой до 40%.

Там же уточняется, что клиенты смогут застраховать свое жилье (квартиры и таунхаусы), обеспечить защиту от несчастного случая, приобрести полисы для поездок за границу и по России, а владельцы авто смогут сэкономить на стоимости полиса каско до 20%. Хотя в "Ренессанс страховании" считают, что каско – это слишком сложный продукт для продажи в подобных проектах.

В "Абсолют Страховании" уточнили РИА Новости, что акция на сайте "киберпонедельника" продлится в течение 29 января, но на сайте их компании промокод будет действовать в течение трех дней: 29, 30 и 31 января. Страховщик также рассказал и о своем участии в прошлогодней "черной пятнице", подчеркнув, что ощутимый эффект от участия в подобных акциях есть.

"Например, в ходе "черной пятницы" трафик сайта компании вырос по сравнению со среднемесячным примерно в два раза. Продажи отдельных видов страхования выросли существенно выше запланированных, иногда на 30%. Также это положительно сказывается и на восприятии компании: клиенты видят, что есть новые каналы взаимодействия со страховщиком и компания активно идет им навстречу, предлагая существенный дисконт", - пояснили в "Абсолют Страховании".

"От "киберпонедельника" мы ждем сопоставимых результатов, с учетом того, что сам формат мероприятия не такой популярный, как "черная пятница". С другой стороны, участие в "киберпонедельнике" акцентирует внимание как раз на digital-сегменте и активных пользователях, так что это будет бесспорно интересный опыт", - заключили в компании.