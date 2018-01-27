Речь Трампа в Давосе говорит о стремлении ослабить изоляционистский подход - глава РФПИ

ДАВОС, 27 янв /ПРАЙМ/. Речь президента США Дональда Трампа в Давосе отчасти была обращена к внутренней аудитории США, но в ней было заметно стремление ослабить изоляционистский подход, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В пятницу в Давосе завершился Всемирный экономический форум. С речью к бизнесменам и политикам на специальной сессии обратился Трамп. Президент США рассказал о своей знаменитой концепции "Америка превыше всего" (America first).

"Трамп сфокусировался в речи на экономике и инвестициях, подчеркивая важность последних для развития страны. Это рациональный выбор для обеспечения стабильности и роста", - прокомментировал журналистам выступление лидера США глава РФПИ.

"Отчасти речь Трампа была обращена к внутренней аудитории США. Но даже в ней было заметно стремление ослабить изоляционистский подход", - добавил Дмитриев.