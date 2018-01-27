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"Росатом" будет управлять Северным морским путем из Москвы


МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Дирекция по управлению Северного морского пути (СМП) разместится в центре Москвы на улице Большая Полянка в здании, где расположены офисы ряда предприятий госкорпорации "Росатом", следует из материалов на сайте госзакупок.

Ранее "Росатом" разработал законопроект, наделяющий атомную госкорпорацию полномочиями по осуществлению надзора и контроля судоходства на Северном морском пути. Планируется, что принятие законопроекта позволит существенно активизировать развитие СМП в качестве национальной транспортной магистрали в Арктике. Принятие этого документа ожидается в нынешнем году.

В соответствии с документом "Росатом" может получить полномочия по организации прохода судов в акватории Северного морского пути, право принятия решений об открытии на СМП морских портов и утверждении порядка сдачи в аренду федеральной собственности объектов этих портов. Также планируется, что "Росатом" будет утверждать правила оказания услуг и перечень портовых сборов в морских портах, расположенных в акватории СМП.

Помимо этого, законопроект наделяет "Росатом" полномочиями по приему заявлений и выдаче разрешений на проход судов по СМП, мониторингу гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки, согласованию установки средств навигационного оборудования, выработке рекомендаций по разработке маршрутов плавания судов и использованию ледоколов, содействию в организации проведения поисковых и спасательных операций.

Сейчас в РФ действует федеральное государственное казенное учреждение "Администрация Северного морского пути", созданное в марте 2013 года для осуществления организации прохода судов по СМП. Основными целями деятельности этого учреждения являются обеспечение безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов в акватории СМП.

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