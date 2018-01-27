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Аксаков: Проект Минфина о цифровых активах дорабатывается с учетом мнения рынка и юристов


МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Законопроект Минфина РФ о цифровых активах обсуждается и дорабатывается с учетом комментариев рынка и юристов, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Минфин РФ в четверг опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается.

"Оба законопроекта Минфина достаточно высокой степени проработки, но, естественно, требуется дискуссия, и необходимо выслушать мнения рынка и юристов, чтобы определиться с качеством документа. Понятно, что совершенству нет предела, но можно его еще доработать", - сообщил он в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, организованного Международной децентрализованной ассоциацией криптовалют и блокчейна (IDACB).

"Скажем, по определению смарт-контрактов уже поступил сигнал, смарт-контракт не только с блокчейн связан. Та формулировка, которая прописана в проекте закона о цифровых активах, она сужает понятие, она прописана только применительно блокчейн, хотя смарт-контракт не только в распределенных реестрах используется. Они (смарт-контракты - ред.) могут использоваться и в идее marketplace, например. Такие моменты требуют дополнительной дискуссии для уточнения формулировки и решения вопросов с регулированием, потому что есть реакция, что слишком пытаются зарегулировать процесс", - отметил он.

По словам Аксакова, процесс обсуждения законопроектов уже идет. "По законопроектам мы делаем столбики: слева - что предлагается (в законопроекте - ред.), а справа - комментарий, что подкорректировать или оставить", - рассказал он.

Глава думского комитета по финрынку добавил, что занимает сторону Минфина в споре ведомства и Центробанка о необходимости разрешить конвертацию криптовалют в фиатные средства не только в рамках ICO. "Я на стороне Минфина. Я считаю, что обращения действительно существуют. Надо просто ввести это в правовое пространство и защитить наших инвесторов и граждан от возможных и существующих рисков и минимизировать их потери", - сообщил он.

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