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Глава комитета ГД Аксаков рассказал, как он представляет реализацию проекта крипторубля


МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, как он представляет реализацию проекта крипторубля.

В четверг депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет цифровой финансовый актив под названием крипторубль в качестве средства платежа на территории России. Соответствующие изменения предлагается внести в Гражданский кодекс.

По слова Аксакова, он пока еще не видел законопроект о крипторубле. Однако он полагает, что крипторубль может быть создан как криптовалюта, привязанная к официальному рублю.

"Я считаю, что все зависит от того, что понимать под крипторублем. В моем понимании крипторубль - это рубль, который используется в обращении на технологии блокчейн, как криптовалюта это фактически тот же рубль, связанный с официальными деньгами и с ограниченной эмиссией, привязанный к рублю официальному и используемый для оплаты товаров и услуг на блокчейне", - сказал Аксаков в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, организованного Международной децентрализованной ассоциацией криптовалют и блокчейна (IDACB).

"Спрос на такой продукт, безусловно, будет, особенно когда скорость обращения на блокчейн станет более высокая и, соответственно, многим будет интереснее использовать децентрализованные экономические отношения. В этом случае ЦБ не теряет контроль ситуации на валютном и финансовом рынке. С другой стороны, в ход вступает новая технология, не надо использовать банк, коррсчета, централизованную систему расчетов, можно напрямую расплачиваться с поставщиками, используя технологию блокчейн", - сказал Аксаков, добавив, что блокчейн направлен на разрушение границ и мошенничества.

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