Затраты РФ в случае победы ее заявки на World Expo 2025 могут составить около 100 млрд рублей

СКОЛКОВО, 27 янв - ПРАЙМ. Затраты России на проведение в Екатеринбурге World Expo 2025 в случае победы в конкурсе в ноябре 2018 года могут составить около 100 миллиардов рублей, шансы на победу высокие, сообщила глава заявочного комитета "ЭКСПО-2025" Светлана Сагайдак.

"Сегодня в нашей программе продвижение заявки России на право проведения ЭКСО-2025 в Екатеринбурге, главной является тема наследия. Россия подняла высокую планку и говорит, что после проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге останется город будущего - Smart City", - сказала Сагайдак журналистам в ходе хакатона в технопарке Сколково.

"Шансы, если три претендента - Екатеринбург, Баку и Осако - то математически это 33% как минимум. Я оцениваю наши шансы как очень высокие, но предстоит работа, чтобы доказать, что наш проект действительно лучший. У нас огромное преимущество перед другими и по локации, и по содержанию", - добавила она.

"Расчет затрат на ЭКСПО-2025 примерно заявлен где-то 100 миллиардов рублей, более конкретный расчет детальный, архитектурный и так далее будет произведен только в случае победы в ноябре 2018 года, что это будет в России", - сообщила Сагайдак.

Россия в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Помимо Екатеринбурга, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Франция ранее отозвала свою заявку. Решение о месте выставки будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.