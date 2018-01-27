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Сооснователь Apple Стив Возняк рассказал, почему продал все биткоины


МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Один из основателей корпорации Apple Стив Возняк продал все биткоины. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Стокгольме. Об этом сообщает Business Insider, передает РИА Новости.

Возняк приобрел криптовалюту летом прошлого года, когда ее стоимость составляла около 700 долларов, "ради эксперимента". Бизнесмен не уточнил, сколько биткоинов он купил.
Однако позже цена криптовалюты начала резко расти, и, когда она почти достигла отметки в 20 тысяч долларов, Возняк решил продать все биткоины. "Я не хочу быть одним из тех, кто постоянно следит за ними и только и волнуется о цене", — пояснил он.
"Для меня отсутствие поводов для беспокойства — важная часть счастливой жизни, поэтому я все продал и избавился от них", — рассказал Возняк.

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