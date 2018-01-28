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Белоруссия диверсифицирует экспорт продуктов, но РФ остается основным рынком - замминистра


МИНСК, 28 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия стремится диверсифицировать экспортные поставки продовольствия, но Россия все еще остается основным рынком сбыта, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Леонид Маринич.

"Основным рынком сбыта (в 2017 году) была Российская Федерация. Он (рынок РФ) остается основным, но идет работа по диверсификации рынков. Если раньше мы поставляли в Россию 97% экспорта, то сегодня 91,4%. Мы потихоньку начинаем осваивать новые рынки, уходить от зависимости от одной страны", - сказал Маринич в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

По его словам, в настоящее время Белоруссия поставляет свое продовольствие в 70 стран, в том числе в 2017 году были освоены 15 новых стран.

Маринич рассказал, что экспорт белорусского продовольствия по итогам 2017 года оценивается в размере 5 миллиардов долларов. "Экспорт мы ожидаем в размере практически 5 миллиардов долларов. В прошлом году было 4,2 миллиарда долларов. Это рекорд. Если раньше, 10 лет назад, мы продавали практически сырье, то сегодня - конечный продукт с высокой добавленной стоимостью… Наша продукция востребована", - заявил он.

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