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Представители Грузии и РФ обсудят в Праге реализацию таможенного соглашения


Мировая экономика

ТБИЛИСИ, 31 янв /ПРАЙМ/. Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе и заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин проведут в среду в Праге очередную встречу, на переговорах будет рассмотрен вопрос реализации двустороннего соглашения о таможенном мониторинге.

Регулярные встречи представителей двух стран проходят в Праге примерно раз в три-четыре месяца. Стороны обычно обсуждают вопросы торговли, экономики, транспорта, культурных и гуманитарных отношений. Эта форма диалога является одним из способов общения между странами в условиях отсутствия дипломатических отношений.

Перед отправлением в Прагу грузинский спецпредставитель рассказал журналистам о том, какие вопросы прежде всего он намерен поднять на встрече с Карасиным. По словам Абашидзе, главной темой обсуждения будет вопрос реализации соглашения 2011 года о мониторинге товарооборота на границе дух стран, которое должна провести швейцарская компания SGS.

В 2011 году Грузия и Россия договорились создать механизм, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данных. После подписания контрактов компания SGS будет контролировать поток грузов на границе Грузии с РФ, Абхазией и Южной Осетией. В Грузии неоднократно заявляли, что завершили все необходимые процедуры для начала выполнения договора и ждут того же от России.

"Грузинская сторона в декабре прошлого года уже подписала контракт со швейцарской компанией, теперь Россия должна предпринять соответствующие шаги... этот вопрос будет одним из ведущих в ходе нашей встречи", - заявил Абашидзе. Спецпредставитель считает, что Россия "интерпретирует содержание соглашения, что ставит под угрозу его реализацию".

Еще одной "острой" темой станет вопрос ратификации в Госдуме соглашения о создании совместных военных подразделений России и Цхинвальского региона и открытие там таможенного пункта. Абашидзе отметил, что определенные темы "вызывают у Грузии обеспокоенность".

Ранее Госдума ратифицировала договора с Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ, подписанное 31 марта 2017 года. Отмечается, что под вхождением югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службу в составе российской четвертой гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

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