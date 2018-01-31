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Трамп пообещал, что в мае американцы будут получать больше средств из-за снижения налогов


Экономика / Мировая экономика
  • #Президент США Дональд Трамп
    © AFP, Nicholas Kamm

ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, что начиная с мая американцы будут получать больше денег благодаря снижению налогов.

"В нынешнем апреле вы в последний раз будете платить налоги по старой плохой системе. И миллионы американцев начиная со следующего месяца будут приносить домой больше денег", - сказал он, выступая перед конгрессом США с традиционным обращением "О положении страны".

"Мы убрали наиболее безжалостный налог, который падал в основном на американцев, которые зарабатывают меньше 50 тысяч долларов в год, заставляя их платить штрафы только потому, что они не могут себе позволить одобренные правительством планы по медицинской страховке. Мы ликвидировали катастрофическую программу Obamacare", - сказал Трамп.

Он также отметил сокращение корпоративного налога с 35% до 21%. По его словам, это ведет к тому, что "американские компании могут конкурировать и побеждать кого угодно в мире". По его словам, "только эти изменения могут повысить средний доход на семью более чем на 4 тысячи долларов в год".

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