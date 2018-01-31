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Трамп заявил, что пересмотрит старые "плохие" торговые соглашения и заключит новые


Экономика / Мировая экономика
  • #Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендра Моди в Белом доме в Вашингтоне. 26 июня 2017
    © AFP, Saul Loeb

ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты "покончили" с нечестными торговыми сделками - старые будут пересмотрены, новые будут заключены, заявил президент США Дональд Трамп.

"Америка, наконец, покончила с нечестными торговыми сделками, которые заключались десятилетиями, эти сделки крали наше достояние и привели к уходу наших компаний, потере рабочих мест, нашего народного богатства. Время экономических уступок закончилось. С этого момента наши торговые отношения будут честными и взаимовыгодными. Мы будем работать, чтобы пересмотреть старые плохие сделки и заключить новые", - сказал Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

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