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Россия присоединяется к протоколу об электронных накладных в международных грузоперевозках


  • #Грузовые контейнеры
    © fotolia.com, izabelareimers

МОСКВА, 1 фев ПРАЙМ. Правительство России одобрило присоединение страны к дополнительному протоколу конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающемуся электронных накладных, гласит документ, опубликованный на официальном сайте ведомства.

"Принять предложение министерства транспорта России, согласованное с министерством иностранных дел России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о присоединении России к дополнительному протоколу к конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающемуся электронной накладной, подписанному в Женеве 20 февраля 2008 года", - говорится в постановлении.

МИД должен уведомить генсека ООН о присоединении России к протоколу.

Согласно справке к документу, присоединение России к дополнительному протоколу позволит создать правовую основу для упрощения документооборота при организации перевозок в международном автомобильном сообщении и для минимизации несовпадения сведений при оформлении отправки и получения груза.

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