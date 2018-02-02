Apple заявила о рекордной квартальной выручке в $88,3 млрд

МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Корпорация Apple заявила о рекордном уровне выручки в первом квартале 2018 финансового года.

Как следует из отчета компании, выручка за I квартал, окончившийся 30 декабря 2017 года, выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 88,3 миллиарда долларов.

"Мы с волнением сообщаем о крупнейшем квартале в истории Apple, рост был всеобщий, включая наивысшую выручку от новой линейки айфонов. iPhone Х превзошел наши ожидания", - говорится в пресс-релизе.

Чистая прибыль Apple AAPL в I квартале превысила 20 миллиардов долларов.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.