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Украина потеряла половину ВВП из-за санкций Запада против России


МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Санкции США и Евросоюза в отношении России лишили Украину половины валового внутреннего продукта. С таким заявлением в эфире NewsOne выступил депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает РИА Новости.

По словам украинского законодателя, Россия и Евросоюз потеряли лишь малую долю от своих ВВП. Однако для Украины эти санкции обернулись сокращением показателя наполовину.

"Мир необходим для того, чтобы хотя бы вернуть привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?" — спрашивает Мураев.

Помимо этого, народный депутат выразил сожаление, что в стране закрываются предприятия, а вместо них создаются музеи.

"Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по этим заводам будут водить экскурсии", — посетовал Мураев.

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Санкции против РФ

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