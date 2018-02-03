До возобновления авиасообщения Каира с Москвой надо согласовать ряд техвопросов - источник

КАИР, 3 фев /ПРАЙМ/, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Вопрос расписания прямых рейсов между российской и египетской сторонами до сих пор не урегулирован, поскольку до возобновления прямого авиасообщения еще необходимо согласовать ряд технических вопросов, сообщил РИА Новости источник в египетской авиакомпании EgyptAir.

"До сих пор нет окончательной договоренности о расписании первых рейсов в Москву. Продолжаются консультации с российской стороной по ряду технических моментов, связанных с полетами, в свете подписанного ранее протокола", - сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что нет четких временных рамок начала перевозок. "Это может произойти в феврале, но рассматривается даже возможность возобновить рейсы с 1 марта, то есть как только будут урегулированы определенные технические процедуры", - пояснил он.

Источник в египетской авиакомпании добавил, что EgyptAir утвердила три рейса в неделю в Москву, а также аэропорт Домодедово (где находится офис авиакомпании) в качестве принимающего аэропорта. "Как и было до введения запрета. Предположительное время полетов - такое же, как было до запрета: вылет из Каира в 9.30 по местному времени (10:30 мск) и прилет в Москву в 15.00 по московскому времени", - заключил источник.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря прошлого года в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.