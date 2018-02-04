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Трамп хочет, чтобы вместо "сговора с Россией" в США обсуждали рост занятости и зарплат


МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что никто не замечает его успехов, достигнутых в социально-экономической сфере, и что вместо этого в стране продолжает обсуждаться так называемое "расследование по РФ".

"Отличные показатели по количеству рабочих мест и, наконец, растущие зарплаты после многих лет — и никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на тот факт, что, спустя год поисков, никакого сговора", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Накануне Трамп назвал проводимое расследование "американским позором".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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Трамп у власти

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