КБР представит на форуме в Сочи 5 проектов общей стоимостью свыше 7 млрд руб

НАЛЬЧИК, 5 фев /ПРАЙМ/. Власти Кабардино-Балкарии планируют представить на российском инвестиционном форуме в Сочи пять инвестпроектов общей стоимостью свыше 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

"Пять крупных инвестиционных проектов в промышленности, медицине и агропромышленном комплексе представит Кабардино-Балкария на российском инвестиционном форуме Сочи-2018. Общий объем инвестиций превышает 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Ранее региональное минэкономразвития сообщило, что на форуме в Сочи КБР планирует представить проект возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения, создания промышленного комплекса "Этана", а также высокотехнологичного производства 3D конусно-лучевого томографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии.

Кроме того, будут представлены два проекта в сфере АПК: строительство консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тысячи тонн в год и модернизация производственных мощностей по переработке молочной сыворотки и производству творога. Также КБР представит свой потенциал развития туризма и рекреации.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.