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Бедность, коррупция и безработица больше всего беспокоили россиян в 2017 г – "Ромир"


МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Бедность населения и снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица продолжали беспокоить россиян в 2017 году, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".

В конце прошлого года в рамках всероссийского опроса "Ромир" задал россиянам вопрос о внутренних проблемах общества, которые беспокоят их больше всего. "Выяснилось, что главные причины беспокойства россиян остаются неизменными на протяжении последних лет, однако острота этих проблем немного снизилась за последний год", - говорится в результатах исследования.

По итогам 2017 года на первую строчку в рейтинге народных проблем вышла бедность, низкие зарплаты и снижение доходов населения, - об этом заявили 60% россиян. За год до этого о бедности говорили больше респондентов - 66%, но тогда была выше доля обеспокоенных ростом цен - 70%. В прошлом же году на рост цен и инфляцию пожаловались 56% опрошенных. Третью строку проблемного списка в прошедшем году разделили безработица и коррупция, которые тревожат более трети населения – по 36%.

Авторы исследования отмечают, что в целом большую тревожность по социальным вопросам (рост цен, бедность, проблемы ЖКХ) демонстрируют наименее защищенные слои населения – граждане с низкими доходами, пенсионеры, жители малых городов страны. Обеспокоенность безработицей несколько чаще выражали молодые россияне до 24 лет.

Почти не изменился за время, прошедшее с последнего опроса в 2016 году, уровень обеспокоенности проблемами ЖКХ - 28%, ростом преступности - 25% и наркомании - 21%. За год незначительно выросла озабоченность россиян международными проблемами – до 10%.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

"Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.

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