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ЕС за последнее десятилетие почти удвоил объемы торговли с Западными Балканами


Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 6 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюз за последнее десятилетие практически удвоил объемы торговли с Западными Балканами, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции во вторник.

"За последние десять лет Евросоюз почти удвоил (объемы - ред.) торговли с регионом - до нынешних 43 миллиарда евро", - сказал он.

Ранее на той же пресс-конференции глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что никакие другие государства, включая Россию, не оказывают столь серьезного влияния на Западные Балканы, как Евросоюз.

Под странами Западных Балкан ЕС подразумевает не только Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию и Черногорию, но и самопровозглашенное Косово.

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