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Летные испытания второго самолета МС-21 начнутся в марте


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

СИНГАПУР, 7 фев - ПРАЙМ. Летные испытания второго самолета МС-21 начнутся в марте этого года, сообщил журналистам президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов в кулуарах выставки Singapore Airshow 2018.

"Мы ожидаем, что в марте вторая машина присоединится к программе летных испытаний, летом будет еще одна", — сказал Рубцов.

По его словам, по состоянию на конец прошлой недели первый борт МС-21 совершил 38 полетов.

МС-21 - перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Ранее "Иркут" заявлял, что в 2018 году планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить производство уже серийных самолетов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в январе сообщал, что первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полёта. В конце февраля - начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе. Кроме того, на том же заводе идет подготовка к запуску в 2019 году в серийное производство этого лайнера. Самолет будет выпускаться с двигателем модели ПД-14.

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