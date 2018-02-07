Дело о разделе имущества Потанина с экс-супругой будет рассмотрено в Верховном суде

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Два дела о разделе имущества миллиардера Владимира Потанина с бывшей супругой Наталией на днях поступят в Верховный суд. Как пишет "Независимая газета", Наталия Потанина связывает с передачей дела в высшую судебную инстанцию надежду и возможность добиться справедливости.

Бывшая жена миллиардера, которая судится за раздел имущества с 2013 года, назвала пройденные этапы бракоразводного процесса произволом и беззаконием.

"О чем тут вообще можно говорить, если суд отказывается признавать очевидное – что Потанин является владельцем "Норильского никеля", – рассказала Потанина.

Издание отмечает, что каждый раз московские суды находили повод, чтобы обойти основной принцип российского семейного права – делить совместно нажитое имущество пополам.

По данным журнала Forbes, личное состояние Владимира Потанина в разные годы оценивалось от $15,4 млрд до $16,6 млрд. "Но суды фактически посчитали, что, кроме квартиры и двух земельных участков по 15 соток, супруги Потанины за 30 лет в браке не нажили больше ничего", - поясняет газета.

Новый иск, поданный Наталией Потаниной в мае прошлого года, о разделе прав требования, которые Владимир Потанин имеет к доверительным собственникам акций "Норильского никеля", и дивидендов, Пресненский суд отказался рассматривать, прекратив производство по делу. По мнению специалиста по частному и семейному праву Александра Муранова, управляющего партнера коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры", суд тем самым "лишил Наталию Потанину доступа к правосудию".

Еще один иск о взыскании компенсации за акции ЗАО "КМ Инвест" был отклонен судом со ссылкой на пропуск срока исковой давности. Мотивы этого решения, как отмечает газета, также вызывают сомнения у экспертов. Иск был подан в марте 2017 года, а брак был расторгнут в мае 2014. То есть на момент подачи иска трехгодичный срок давности еще не прошел.

Брак Владимира и Наталии был официально расторгнут в феврале 2014 года по решению мирового суда, иск подавал бывший супруг. С самого начала, по словам Наталии Потаниной, ее бывший супруг отказывался обсуждать с ней заключение мирового соглашения.