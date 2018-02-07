Титов объявил имена предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах и хотели бы вернуться в Россию.

"Могу еще сказать - это люди, которые не только находятся в Великобритании, есть люди, которые находятся на Северном Кипре, там несколько человек у нас. У нас есть люди, которые находятся в Австрии, на Украине также скрываются от российского правосудия", - сказал Титов на встрече с иностранными журналистами в Москве, отметив, что в всего в списке 17 имен.

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При этом бизнес-омбудсмен назвал имена только 16-ти предпринимателей. Среди них четыре бизнесмена из Москвы: Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. Также в списке предприниматель из Пензы Алексмей Шматко, Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Азамат Кильдигушев из Уфы, Сергей Капчук из Екатеринбурга, Леоднид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Константин Дюльгеров из Нижневартовска, Владимир Зюзин из Санкт-Петербурга, Василий Дякун из Омска и три предпринимателя из Нижнего Новгорода: Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев.