FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Потребительская инфляция в Китае в январе составила 1,5% в годовом выражении


Мировая экономика

ПЕКИН, 9 фев /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в январе на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, замедлившись с предыдущего месяца, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.

Показатель января совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали замедление инфляции до 1,5% с 1,8% в декабре 2017 года. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в декабре замедлился до 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 4,9% в предыдущем месяце.

По данным статбюро, в декабре инфляция в городах в годовом выражении выросла на 1,5%, в сельской местности — на 1,5%. Цены на продовольственные товары за отчетный период упали на 0,5%, на непродовольственные выросли на 2,0%. Цены на потребительские товары выросли на 1,0%, на услуги — на 2,3%.

В 2017 году инфляция в Китае составила 1,6%, не совпав с официальным прогнозом в 3%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ