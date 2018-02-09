Потребительская инфляция в Китае в январе составила 1,5% в годовом выражении

ПЕКИН, 9 фев /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в январе на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, замедлившись с предыдущего месяца, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.

Показатель января совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали замедление инфляции до 1,5% с 1,8% в декабре 2017 года. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в декабре замедлился до 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 4,9% в предыдущем месяце.

По данным статбюро, в декабре инфляция в городах в годовом выражении выросла на 1,5%, в сельской местности — на 1,5%. Цены на продовольственные товары за отчетный период упали на 0,5%, на непродовольственные выросли на 2,0%. Цены на потребительские товары выросли на 1,0%, на услуги — на 2,3%.

В 2017 году инфляция в Китае составила 1,6%, не совпав с официальным прогнозом в 3%.