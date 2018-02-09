Первая всемирная конференция по электронной торговле с участием России открылась в Пекине

ПЕКИН, 9 фев /ПРАЙМ/. Первая международная конференция по трансграничной электронной торговле начала в пятницу свою работу в Пекине, Россию представляет первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Организаторами выступили Всемирная таможенная организация и главное таможенное управление Китая. Конференция под девизом "инновационный, инклюзивный, стратегический и партнерский подход к устойчивому развитию трансграничной электронной торговли" продлится до 10 февраля.

Бизнесмены, ведущие специалисты и высокопоставленные представители таможенных служб десятков стран мира примут участие в дискуссиях для выработки новых подходов к взаимной торговле.

Китай, вторая крупнейшая экономика мира и наиболее активно развивающаяся страна, стремится нарастить свои рынки и привлечь как можно больше партнеров, организуя на своих площадках подобные мероприятия для выработки всеобъемлющих и многосторонних подходов к новым видам торгового сотрудничества, электронной коммерции в частности, и его регулирования.

Давыдов выступит на панельной дискуссии "Сотрудничество – новые возможности для расширения сотрудничества", в рамках которой представит позицию России по развитию партнерства и совместного преодоления возникающих вызовов в таможенном регулировании и трансграничной электронной торговле.