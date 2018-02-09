FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Первая всемирная конференция по электронной торговле с участием России открылась в Пекине


Мировая экономика

ПЕКИН, 9 фев /ПРАЙМ/. Первая международная конференция по трансграничной электронной торговле начала в пятницу свою работу в Пекине, Россию представляет первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Организаторами выступили Всемирная таможенная организация и главное таможенное управление Китая. Конференция под девизом "инновационный, инклюзивный, стратегический и партнерский подход к устойчивому развитию трансграничной электронной торговли" продлится до 10 февраля.

Бизнесмены, ведущие специалисты и высокопоставленные представители таможенных служб десятков стран мира примут участие в дискуссиях для выработки новых подходов к взаимной торговле.

Китай, вторая крупнейшая экономика мира и наиболее активно развивающаяся страна, стремится нарастить свои рынки и привлечь как можно больше партнеров, организуя на своих площадках подобные мероприятия для выработки всеобъемлющих и многосторонних подходов к новым видам торгового сотрудничества, электронной коммерции в частности, и его регулирования.

Давыдов выступит на панельной дискуссии "Сотрудничество – новые возможности для расширения сотрудничества", в рамках которой представит позицию России по развитию партнерства и совместного преодоления возникающих вызовов в таможенном регулировании и трансграничной электронной торговле.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ