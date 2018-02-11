Таможенные структуры всего мира признали важность общего регулирования интернет-торговли

ПЕКИН, 11 фев - ПРАЙМ. Интернет-торговля стала глобальным и неотъемлемым явлением современной жизни: практически каждый человек, имеющий доступ в интернет, пользуется услугами торговых платформ, в том числе и международных. В связи с беспрецедентным ростом значимости и масштабов электронной коммерции Всемирная таможенная организация (ВТамО) провела конференцию по вопросам регулирования интернет-торговли, в ходе которой был принят ряд важных и согласованных решений.

Первая всемирная конференция по вопросам регулирования интернет-торговли прошла в Пекине 9-10 февраля, ее участниками стали более 2 тысяч представителей таможенных организаций и государственных органов из десятков стран, владельцев и клиентов платформ по онлайн-продажам, высокопоставленных представителей международных организаций, в первую очередь ВТамО, Всемирного почтового союза, ВТО, предпринимателей, экспертов и покупателей. Россию на конференции представил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Конференция стала площадкой для обсуждения и выстраивания взаимопонимания между участниками трансграничной интернет-торговли, которая с каждым днем набирает все большие обороты в связи со стремительным развитием инновационных технологий и изменением торгово-экономических условий. При этом возникают многочисленные трудности в сфере регулирования этой деятельности, которые требует активной вовлеченности всех участников мирового рынка. По итогам мероприятия участники приняли совместную декларацию, в которой отметили необходимость скорейшей выработки единого свода норм и правил для регулирования интернет-торговли.

По итогам было мероприятия принято решение проводить такие конференции раз в два года в различных регионах мира.

СОЗДАНИЕ ЕДИНЫХ НОРМ

Главным пунктом обсуждений в ходе мероприятие стало создание в рамках и ВТамО, и ВТО единых международных стандартов, которые бы регулировали все процессы интернет-торговли, учитывая имеющиеся риски на каждом этапе трансграничной электронной коммерции.

Подписывая декларацию, все участники конференции особо отметили необходимость "расширять рамки сотрудничества в связи с ростом числа участников трансграничной электронной коммерции, государственные учреждения должны укреплять диалог с участниками цепей интернет-торговли, совместно с ними работать над исследованием и формулированием новых стандартов".

Отмечается, что в ходе двухдневной конференции в Пекине был принят "ряд важных элементов, которые будут учитываться при дальнейшей разработке единого свода стандартов интернет-коммерции".

"Посредством всеобъемлющей координации абсолютно всех участников нужно создать устойчивую экосистему, которая поспособствует процветанию такого явления как трансграничная электронная коммерция. Необходимо усилить сотрудничество между международным таможенным сообществом путем обмена информацией, взаимного признания механизмов по контроли и упрощению процедур", - говорится в итоговом документе.

Подчеркивается, что "участники конференции полностью поддерживают сотрудничество между международными организациями в сфере создания единых международных стандартов электронной торговли, чтобы повысить объективность, прозрачность, стабильность, предсказуемость и безопасность сферы интернет-торговли".

КОНТРОЛЬ РИСКОВ

Еще одним из главных вопросов для участников конференции стал вопрос о контроле рисков и создания безопасной системы трансграничных поставок. В связи с этим "все участники конференции были удовлетворены общим решением о реализации эффективных, прозрачных и пропорциональных мер для обеспечения безопасности, надежности и целостности сферы электронной коммерции посредством усиления таких сторон трансграничной электронной коммерции, как интенсивная обработка данных, полная компьютеризация и автоматизация".

Как отмечается в декларации, "участники конференции призвали всех членов рынка интернет-торговли проявлять надлежащую осторожность и аккуратность в соответствии с их ролью и обязанностями в цепи поставок, чтобы обеспечить соблюдение принципов прозрачности всей цепи электронной торговли".

Также участники заявили о своей приверженности работать в соответствии с принципами сохранения мира и партнерства, открытости, инклюзивности, взаимной выгоды.

"Экономический и инфраструктурный прогресс может быть достигнут благодаря коллективным усилиям, инициативам и созданию открытой и прозрачной правовой системы, поэтому нужно расширять региональное сотрудничество в сфере транспортировок, телекоммуникаций, финансовой инфраструктуры", - отмечается в документе.