"Саратовские авиалинии" опубликовали расширенный список погибших в крушении Ан-148

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Саратовские авиалинии" опубликовали детальный список погибших в авиакатастрофе в Подмосковье, среди них трое несовершеннолетних - в возрасте 5, 12 и 17 лет.
Ранее МЧС опубликовало на своем сайте список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье. По опубликованным данным, на борту самолета находились 71 человек, из них шесть членов экипажа. При этом в первом списке не было дат рождения и отчества большинства пассажиров.
ПАССАЖИРЫ
Klaeui Ulrich
Акназаров Тамерлан Турибекович 30.11.1985
Алексеенко Крискентия Николавна 01.10.1992
Александров Илья Юрьевич 17.11.1965
Анохин Виктор 15.01.1950
Анохина Зоя 19.08.1950
Бойкова Екатерина Михайловна 18.11.1995
Булатова Лилия 30.07.1984
Ведиборенко Илья Владимирович 22.11.1984
Ведякина Мария 09.04.1973
Гаусс Альфия Акзамовна 31.01.1946
Гахраманов Намиг 05.05.1971
Грачев Алексей Евгеньевич 10.09.1965
Гришова Ирина 21.09.1961
Громов Игорь 24.06.1964
Давыдова Елена Васильевна 25.04.1986
Юлия Д. 07.09.1988
Долбин Виктор 05.09.1953
Драгина Маргарита 31.01.1948
Иванов Вячеслав Анатольевич 22.06.1986
Ильинов Евгений 26.05.1986
Калашник Марина Александровна 09.02.1965
Кармалеев Борис Александрович 26.12.1938
Карпухин Анатолий 01.09.1949
Карпухина Татьяна 03.07.1950
Киселева Екатерина 22.08.1986
Ковчуга Людмила Сергеевна 02.06.1964
Козупица Антонина Ивановна 10.04.1962
Колодяжный Анатолий 19.06.1966
Коротков Евгений 20.03.1978
К. Надежда 24.12.2012
Красова Оксана 10.01.1986
Курепов Олег 04.04.1968
Леонова Ольга 11.11.1982
Ливанов Евгений 13.09.1979
Л. Евгений 10.03.2005
Мачнева Светлана 19.03.1978
Мещерякова Наталья 04.05.1979
Момзикова Кристина 22.06.1994
Назаров Максим 22.03.1985
Насырова Екатерина Павловна 13.05.1986
Никитенкова Галина 23.08.1988
Никитченко Алексей 31.07.1988
Николаенко Любовь Фоминична 10.07.1941
Нормантович Александр 12.09.1981
Нормантович Владимир 17.01.1958
Панченко Сергей 28.03.1973
П. Илья 27.07.2000
Радчук Инна Евгеньевна 18.02.1975
Ремарчук Владимир 25.03.1990
Севоян Варсик 23.06.1970
Сергошко Александр 03.11.1987
Синицына Татьяна 15.08.1966
Сон Ульяна 10.05.1990
Ставский Илья 11.02.1985
Толкачев Вячеслав 20.10.1961
Толкачев Иван Владимирович 23.05.1983
Толкачева Любовь 28.11.1960
Толмасова Дарья 29.05.1995
Тулькубаев Фиргат Ринатович 28.09.1993
Уразаева Марина 11.09.1977
Усачев Владимир Павлович 25.10.1970
Хохлова Ольга Анатольевна 21.03.1983
Цигичко Ольга 16.04.1976
Ямаев Юрий Рифович 25.11.1974
ЭКИПАЖ
Губанов Валерий Иванович 23.02.1966
Гамбарян Сергей Арсенович 14.05.1973
Славинская Анастасия Владимировна 31.08.1988
Коваль Виктория Олеговна 12.11.1996
Ревякин Андрей Аркадьевич 25.08.1968
Сергеев Олег Владимирович 13.07.1962