"Саратовские авиалинии" опубликовали расширенный список погибших в крушении Ан-148

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Саратовские авиалинии" опубликовали детальный список погибших в авиакатастрофе в Подмосковье, среди них трое несовершеннолетних - в возрасте 5, 12 и 17 лет.

Ранее МЧС опубликовало на своем сайте список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье. По опубликованным данным, на борту самолета находились 71 человек, из них шесть членов экипажа. При этом в первом списке не было дат рождения и отчества большинства пассажиров.

ПАССАЖИРЫ

Klaeui Ulrich

Акназаров Тамерлан Турибекович 30.11.1985

Алексеенко Крискентия Николавна 01.10.1992

Александров Илья Юрьевич 17.11.1965

Анохин Виктор 15.01.1950

Анохина Зоя 19.08.1950

Бойкова Екатерина Михайловна 18.11.1995

Булатова Лилия 30.07.1984

Ведиборенко Илья Владимирович 22.11.1984

Ведякина Мария 09.04.1973

Гаусс Альфия Акзамовна 31.01.1946

Гахраманов Намиг 05.05.1971

Грачев Алексей Евгеньевич 10.09.1965

Гришова Ирина 21.09.1961

Громов Игорь 24.06.1964

Давыдова Елена Васильевна 25.04.1986

Юлия Д. 07.09.1988

Долбин Виктор 05.09.1953

Драгина Маргарита 31.01.1948

Иванов Вячеслав Анатольевич 22.06.1986

Ильинов Евгений 26.05.1986

Калашник Марина Александровна 09.02.1965

Кармалеев Борис Александрович 26.12.1938

Карпухин Анатолий 01.09.1949

Карпухина Татьяна 03.07.1950

Киселева Екатерина 22.08.1986

Ковчуга Людмила Сергеевна 02.06.1964

Козупица Антонина Ивановна 10.04.1962

Колодяжный Анатолий 19.06.1966

Коротков Евгений 20.03.1978

К. Надежда 24.12.2012

Красова Оксана 10.01.1986

Курепов Олег 04.04.1968

Леонова Ольга 11.11.1982

Ливанов Евгений 13.09.1979

Л. Евгений 10.03.2005

Мачнева Светлана 19.03.1978

Мещерякова Наталья 04.05.1979

Момзикова Кристина 22.06.1994

Назаров Максим 22.03.1985

Насырова Екатерина Павловна 13.05.1986

Никитенкова Галина 23.08.1988

Никитченко Алексей 31.07.1988

Николаенко Любовь Фоминична 10.07.1941

Нормантович Александр 12.09.1981

Нормантович Владимир 17.01.1958

Панченко Сергей 28.03.1973

П. Илья 27.07.2000

Радчук Инна Евгеньевна 18.02.1975

Ремарчук Владимир 25.03.1990

Севоян Варсик 23.06.1970

Сергошко Александр 03.11.1987

Синицына Татьяна 15.08.1966

Сон Ульяна 10.05.1990

Ставский Илья 11.02.1985

Толкачев Вячеслав 20.10.1961

Толкачев Иван Владимирович 23.05.1983

Толкачева Любовь 28.11.1960

Толмасова Дарья 29.05.1995

Тулькубаев Фиргат Ринатович 28.09.1993

Уразаева Марина 11.09.1977

Усачев Владимир Павлович 25.10.1970

Хохлова Ольга Анатольевна 21.03.1983

Цигичко Ольга 16.04.1976

Ямаев Юрий Рифович 25.11.1974

ЭКИПАЖ

Губанов Валерий Иванович 23.02.1966

Гамбарян Сергей Арсенович 14.05.1973

Славинская Анастасия Владимировна 31.08.1988

Коваль Виктория Олеговна 12.11.1996

Ревякин Андрей Аркадьевич 25.08.1968

Сергеев Олег Владимирович 13.07.1962