Президент Греции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в России

АФИНЫ, 11 фев /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Президент Греции Прокопис Павлопулос выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье, унесшей жизни 71 человека, сообщила пресс-служба главы греческого государства.

Генеральный секретарь администрации президента Греции Георгиос Генниматас связался с послом РФ в Греции Андреем Масловым, чтобы передать соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям жертв авиакатастрофы, говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области днем в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Самолет выполнял рейс Москва-Орск.