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Трамп заявил, что Япония будет больше инвестировать в США


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 14 фев /ПРАЙМ/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии пообещал ему больше инвестировать в США.

Американская торговля с Японией отличается существенным дисбалансом, японский экспорт в США значительно превышает обратный поток.

"Я говорил сегодня утром по телефону с премьер-министром Японии (Синдзо) Абэ, и я предложил, чтобы он инвестировал больше и открыл больше заводов. Они объявили, как вы знаете, что ряд заводов будут открыты в Мичигане и других штатах, но мы хотим, чтобы они принесли больше, и они это сделают. Он сказал, они это сделают", - сказал Трамп.

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