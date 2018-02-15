СПРАВКА - Межгосударственные отношения РФ и Иордании

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с королем Иордании Абдаллой II.

Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях РФ и Иордании.

Дипломатические отношения между СССР и Иорданским Хашимитским Королевством (ИХК) установлены 21 августа 1963 года по инициативе иорданской стороны. 28 декабря 1991 года правительство Иордании признало государственный суверенитет и независимость Российской Федерации.

26 июня 2012 года состоялся рабочий визит президента России Владимира Путина в Иорданию.

В 2001-2014 годах король Иордании Абдалла II посещал Россию 13 раз. В 2015 году Абдалла II дважды посещал Россию.

25 января 2017 года король Иордании Абдалла II посетил Москву с рабочим визитом приглашению президента России. В ходе встречи на высшем уровне обсуждались актуальные вопросы российско-иорданского сотрудничества, перспективы наращивания взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня.

Постоянные контакты поддерживаются на уровне внешнеполитических ведомств.

10-11 сентября 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Иорданию с рабочим визитом. В Аммане он был принят королем Абдаллой II, провел переговоры с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади.

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айман Сафади в 2017 году дважды посещал Россию с рабочим визитом: в январе и апреле.

19 января 2018 года глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Сафади провели встречу в Нью-Йорке.

Иорданское руководство высказывается за углубление диалога с Россией, прежде всего в интересах продвижения ближневосточного мирного процесса, а также скорейшего урегулирования ситуации в Сирии. Подходы России и Иордании по Сирии во многом близки. В их основе общее понимание необходимости урегулирования внутреннего конфликта самими сирийцами без вмешательства извне и без каких-либо предварительных условий при активном международном содействии.

С близких позиций Россия и Иордания выступают по ситуации в Ираке с учетом исходящей оттуда террористической угрозы в лице "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ).

Широкие перспективы имеет торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество двух стран. Создана Межправительственная российско-иорданская комиссия по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Третье заседание комиссии состоялось 21-23 марта 2016 года в Аммане.

Планируется, что 4-е заседание межправкомиссии состоится в третьем квартале 2018 года в России. В 2005 году создан Российско-Иорданский деловой совет.

Иордания является одним из перспективных партнеров России на Ближнем Востоке. За 9 месяцев 2017 года товарооборот России с Иорданией составил около 96,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – порядка 79,3 миллиона долларов и импорт 17,5 миллиона долларов.

В структуре экспорта России в Иорданию основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (60,65% от всего объема экспорта России в Иорданию), металлы и изделия из них (10,07%), продукция химической промышленности (7,59%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (6,60%), машины, оборудование и транспортные средства (1,87%).

Импорт России из Иордании был представлен следующими видами товаров: продукция химической промышленности (73,79% от всего объема импорта России из Иордании), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (15,56%), текстиль и обувь (9,83%), машины, оборудование и транспортные средства (0,39%).

Одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества является реализация проекта в области атомной энергетики. Осенью 2013 года Россия выиграла тендер на сооружение первой АЭС в Иордании. В сентябре 2014 года компания "Русатом Оверсиз" (международное подразделение госкорпорации "Росатом", преобразовано в "Русатом Энерго Интернешнл") подписала с комиссией по атомной энергии Иордании соглашение о развитии проекта строительства первой иорданской АЭС. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации атомной электростанции на территории Иорданского Хашимитского Королевства было подписано 24 марта 2015 года, вступило в силу 16 мая 2016 года.

Стоимость проекта составит 10 миллиардов долларов, из них 30% в равных долях выделят Иордания и Россия, 70% - инвесторы.

Помимо строительства АЭС, Россия окажет помощь в создании инфраструктуры атомной отрасли в Иордании, нормативно-правовой базы, регулирующих и надзорных органов, подготовке специалистов.

Иордания также заинтересована в покупке у России сжиженного газа. Кроме того, российские специалисты приглашены на разведку месторождений нефти и газа на территории королевства.

Россия и Иордания также намерены развивать военно-техническое сотрудничество. Несколько лет назад в Иордании с участием России было открыто производство ручных противотанковых гранатометов. Выпускаются гранатометы РПГ-32. В феврале 2018 года Россия разрешила Иордании экспортировать их в третьи страны.

В январе 2018 года с тало известно, что Россия поставила Иордании тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26Т2. В военном ведомстве этой страны отметили, что данная машина поступила в качестве первой партии, за которой последуют поставки еще нескольких вертолетов данной модели. Ранее Иордания заявляла о готовности закупать у России машины гражданской авиации, в частности, вертолеты Ми-17, Ка-226Т, Ка-32А11ВС.

Иордания также обсуждает возможности зоны свободной торговли с ЕАЭС.

Развиваются контакты в сферах научного, гуманитарного и культурного сотрудничества. В декабре 2009 года в Аммане был открыт Российский центр науки и культуры, в январе 2011 года под эгидой Фонда "Русский мир" при Иорданском университете в Аммане был создан Русский центр, предназначенный для распространения и популяризации русского языка.

Особое значение в двусторонних связях имеет сооружение Странноприимного дома для российских паломников на переданном в дар России участке земли на месте крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Строительство комплекса было начато по инициативе Владимира Путина после передачи Российской Федерации королем Иордании Абдаллой II в 2006 году земельного участка в 1 гектар в бессрочное и безвозмездное пользование. 26 июня 2012 года комплекс был торжественно открыт во время визита в Иорданию президента Российской Федерации Владимира Путина.

Иордания становится все более популярной страной для российских туристов, число которых значительно выросло в последние годы. По данным Росстата, за девять месяцев 2017 года страну посетило 36 тысяч туристов из России, что на 31% больше аналогичного периода 2016 года.