Авиакомпания "Ямал" планирует практически утроить парк SSJ-100 до конца года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 фев /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Ямал" планирует до конца 2018 года увеличить парк самолетов Sukhoi SuperJet 100 с нынешних девяти до 25, сообщил РИА Новости заместитель коммерческого директора перевозчика Илья Лебедев.

Летом прошлого года в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркивали, что авиакомпания "Ямал", основными собственниками которой являются региональные власти, получит 25 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в рамках государственной программы постепенного замещения авиапарка отечественными воздушными судами. Однако сроки поставок не озвучивали.

"В настоящее время у нас девять самолетов Sukhoi SuperJet 100, идет приемка, к маю увеличим авиапарк до 15 самолетов. Общее количество заказанных самолетов - 25. Мы, наверное, до конца года получим все остальные, и будет в парке уже 25 самолетов. Самолеты летают, работают", - рассказал собеседник агентства.

Первый из них прибыл в парк перевозчика в марте 2016 года. Тогда, встречая самолет в воздушной гавани Салехарда, глава региона Дмитрий Кобылкин заявил журналистам, что лизинг SSJ-100 "получается в два раза дешевле лизинга Boeing", что, по его словам, существенно снизит нагрузку на бюджет.