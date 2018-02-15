Телемедицина стала заменой ДМС в некоторых компаниях – эксперт

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Телемедицина не только позволила снижать расходы компаний на добровольное медицинское страхование (ДМС) для своих работников, но и стала его заменой в ряде компаний, сообщил партнер компании "Тим Драйв", специализирующейся на проектах в области медицины, Максим Чернин в ходе конференции "Доступные медицинские решения для предприятий" в четверг.

Закон о телемедицине был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года. Как следует из текста закона, в стране вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

"Позволяет снизить расходы на ДМС за счет снижения убыточности. … Снижает количество очных визитов в ЛПУ, а тем самым снижет и убыточность, а тем самым снижает и тариф от страховой компании для корпоративного клиента", - пояснил Чернин. По его словам, в 69% случаев телемедицинская консультация содержит в себе рекомендацию пойти к очному врачу, но следует этой рекомендации лишь половина, тогда как другая половина удовлетворена ответом, полученным от врача телемедицины.

"Это еще альтернатива в ситуации, когда у компании ограниченный бюджет и ДМС невозможно купить. Поэтому мы много договоров оформляем сейчас с компаниями малого и среднего бизнеса, которые не имеют ДМС. То есть это не добавление к ДМС… это замена ДМС в тех случаях, когда денег на большой ДМС не хватает", - продолжил Чернин.

Он также рассказал, что телемедицина актуальна для сотрудников, работающих в удаленных областях, где отсутствует качественная медицина, которые часто находятся в командировках по стране или у которых не хватает времени на посещение врача, для беременных женщин и сотрудников, имеющих детей, а также возрастных сотрудников с хроническими заболеваниями, нуждающимися в мониторинге со стороны врача.

Вместе с тем, по словам Чернина, огромное количество проблем имеет психологический окрас, когда человека надо просто успокоить и сориентировать, что делать дальше. "Это замена не клиникам, это замена Гуглу", - заключил он.