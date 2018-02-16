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Подкрашенный спирт запретят в РФ называть коньяком - Хлопонин


СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Правительство намерено до конца года разработать изменения в федеральное законодательство, которое исключит возможность продажи в РФ суррогатов под видом коньяка и шампанского, рассказал РИА Новости курирующий отрасль вице-премьер Александр Хлопонин.

В настоящее время в законодательстве отсутствуют положения, которые запрещали бы продажу ненастоящего коньяка и шампанского, так как их несоответствие ГОСТу не является основанием для снятия с полок магазинов.

"Меня пугает, когда вместо коньяка на полках появляется чистый спирт с красителем, который в него добавляют и продают под маркой "коньяк". И мы сейчас постепенно, в рамках 171 федерального закона, который в целом регулирует отрасль производства алкогольной продукции, потихоньку подходим к решению", - рассказал Хлопонин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"У нас много, что не соответствует ГОСТу. Когда говорим о том, что коньяк должен производиться из определённого типа винограда - а он вообще не произрастает на территории Российской Федерации - все равно продолжает называться коньяк", - пояснил чиновник.

"Есть вино - и по нему надо отрабатывать регулирование, хотим поддерживать отечественного производителя, значит должны специфику, лицензирование и качество продукта определять в рамках этого закона", - добавил вице-премьер. "И дальше поехали: коньяк - отдельно, шампанское - отдельно, пиво - отдельно. Этим сейчас мы занимаемся, в этом году хотим завершить, все закончить и радоваться, что люди пьют качественные напитки", - заключил Хлопонин.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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