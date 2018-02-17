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Австрия рассматривает проект "Северный проект-2" в очень позитивном ключе


Газ / Компании
  • *Флаг Австрии
    © Wikimedia Commons/Mikekilo74

МЮНХЕН, 17 фев - ПРАЙМ. Австрия рассматривает проект "Северный проект-2" в очень позитивном ключе, это не значит, что не нужно принимать во внимание возражения других партнеров по ЕС, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы рассматриваем проект "Северный поток-2" принципиально в очень позитивном ключе, что не означает, что не нужно принимать во внимание интересы и возражения некоторых партнеров в ЕС", - сказал Курц, добавив, что "в ЕС необходим более тесный уровень сотрудничества", в том числе для того, чтобы выработать "общее позитивное видение будущего".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для реализации проекта нужны также разрешения России, Финляндии, Швеции и Дании. Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщил, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

ЕК в начале ноября минувшего года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

При этом в РФ не раз заявляли, что политизировать ситуацию вокруг реализации проекта "Северный поток-2" нелепо, Россия всегда была надежным поставщиком нефти и газа в ЕС.

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Строительство "Северного потока-2"

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