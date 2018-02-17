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Армения создает новый коридор между Черным морем и Персидским заливом - президент


ЕРЕВАН, 17 фев /ПРАЙМ/. Армянская сторона ведет переговоры с заинтересованным государствами с целью создания нового транзитного коридора между Черным морем и Персидским заливом, заявил в субботу президент Армении Серж Саргсян, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы сейчас ведем переговоры со всеми заинтересованными странами с целью создания нового транзитного коридора между Черным морем и Персидским заливом", - приводит слова Саргсяна президентская пресс-служба.

По словам главы государства, в случае успеха этого проекта список его бенефициаров будет более обширным, чем количество стран, привлеченных к переговорам. При этом он не уточнил, какие именно государства вовлечены в переговорный процесс.

В Армении строится автомобильная дорога "Север-Юг" протяженностью свыше 556 километров от города Мегри на границе с Ираном до села Бавра на армяно-грузинской границе. Ранее министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян заявил, что общая стоимость проекта может превысить два миллиарда долларов.

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