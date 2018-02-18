Антикоррупционное бюро задержало главу Центробанка Латвии

РИГА, 18 фев - ПРАЙМ. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмарса Римшевича в рамках расследования уголовного дела, говорится в пресс-релизе премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Глава Банка Латвии задержан KNAB. В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу KNAB. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство KNAB сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу KNAB", - говорится в заявлении премьера для СМИ.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники KNAB провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В субботу глава Центробанка провел более восьми часов в офисе бюро, после чего, покидая здание, сел в машину ведомства.

Главу ЦБ Латвии 8 часов допрашивало антикоррупционное бюро

Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован. Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, требовали взятки, в частности у кредитных учреждений.

Ранее сообщалось, что KNAB начало проверку в связи с озвученной в СМИ информацией о вымогательстве взятки у крупнейшего акционера частного латвийского банка Norvik Banka Григория Гусельникова. Также KNAB проверяет содержащуюся в заявлении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, входит в минфин США) информацию о незаконных сделках латвийского банка ABLV.

Римшевич возглавляет ЦБ Латвии с 20 декабря 2001 года. На эту должность переназначался дважды: в 2007 и 2013 годах. Он возглавлял Банк Латвии в момент вступления страны в ЕС и НАТО и присоединения к еврозоне.