АФК: РФПИ и Газпромбанк предоставят "Системе" 40 млрд руб для выплат "Башнефти"

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS подписала соглашение о привлечении целевого финансирования от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанка на 40 миллиардов рублей сроком на 180 дней для исполнения обязательств по мировому соглашению по "Башнефти" BANE, говорится в сообщении АФК. АФК "Система" и "Роснефть" соблюдают мировую не по букве, но по духу

"РФПИ и Газпромбанк предоставят АФК "Система" целевое финансирование на общую сумму 40 миллиардов рублей сроком на 180 дней. Кредитное соглашение предусматривает передачу в залог кредиторам 52,099% обыкновенных акций ПАО "Детский мир" и 90,47% уставного капитала АО "БЭСК", а также возможность досрочного погашения", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что привлечение финансирования организовано РФПИ. Суд в рамках мировой АФК с "Роснефтью" снял арест с акций БЭСК и "Детского мира"

Арбитражный суд Башкирии в декабре утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти" ROSN, "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск - о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти". АФК до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской компании.