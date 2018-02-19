Украина в 2017 г нарастила экспорт в РФ на 9,6%, импорт из РФ вырос почти на 40% – госстат

КИЕВ, 19 фев /ПРАЙМ/. Украина по итогам 2017 года увеличила экспорт в РФ по сравнению с 2016 годом на 9,6% до 3,9 миллиарда долларов, объем импорта вырос на 39,9% до 7,2 миллиарда долларов, таким образом Россия стала самым крупным торговым партнером Украины по итогам ушедшего года, свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины, опубликованные в понедельник.

При этом второе место по торговому обороту с Украиной среди стран бывшего СССР заняла Белоруссия, украинский экспорт в эту страну вырос на 26,6% до 1,1 миллиарда долларов, а импорт белорусских товаров на Украину увеличился на 15,4% до 3,2 миллиарда долларов.

Крупнейшим торговым партнером Украины в Европе стали Турция, Польша, Германия, Нидерланды, Венгрия, Италия и Испания.

В частности, экспорт Украины в Турцию вырос на 22,9% - до 2,5 миллиарда долларов, импорт – на 14,9% до 1,3 миллиарда долларов, экспорт в Польшу – на 23,8% до 2,7 миллиарда долларов, импорт – на 28,2% до 3,4 миллиарда долларов, экспорт в Нидерланды – на 68,4% до 1,7 миллиардов долларов, импорт – на 17,7% до 0,643 миллиарда долларов.

Кроме этого украинский экспорт в Германию по итогам года вырос на 23,2% до 1,8 миллиарда долларов, импорт – на 26,1% до 5,4 миллиарда долларов, экспорт в Венгрию вырос на 26% до 1,3 миллиарда долларов, импорт – на 43,7% до 1,1 миллиарда долларов, экспорт в Испанию вырос на 25,4% до 1,3 миллиарда долларов, импорт – на 15,6% до 0,579 миллиарда долларов, экспорт в Италию – на 28% до 2,5 миллиарда долларов, импорт – на 19,6% до 1,6 миллиарда долларов.

При этом украинский экспорт в США в прошлом году вырос на 94,1% до 0,828 миллиарда долларов, импорт – на 49,6% до 2,5 миллиарда долларов.