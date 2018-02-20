ОБЗОР: Россияне снизили покупки шоколада после Нового года - "Ромир"

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в январе 2018 года снизился на 10,2% по сравнению с декабрем 2016 года, в годовом выражении он снизился на 3,9% из-за падения цен на входящие в индекс продукты, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"После традиционного декабрьского роста индекса "Кофе с Молоком" январь ознаменовался традиционным же спадом. Так, по итогам первого месяца года индекс получил значение в 908 процентных пункта, что на 10,2% меньше, чем в декабре. В разрезе года индекс также показал отрицательную динамику и снизился на 3,9% по сравнению с январем 2017 года", - говорится в исследовании.

В декабре выросли продажи кофе и шоколада из-за предпраздничных закупок россиян. "А в январе все подарки были подарены, россияне запаслись шоколадом, что и привело к резкому сокращению объемов его покупки. Одновременно понизились и цены на все ингредиенты индекса, как в разрезе месяца, так и в разрезе года", - говорится в исследовании.

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — то есть продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

НОВОГОДНИЕ ПОКУПКИ

По данным "Ромира", количество домохозяйств, которые покупали кофе перед праздниками, выросло на 3%, а шоколад - на 8%. В январе количество домохозяйств, которые покупали эти продукты, существенно сократилось: на 5% - по кофе и на 10% - по шоколаду.

За месяц подешевели почти все входящие в индекс продукты. Кофе потерял в цене 13,3%, вода подешевела на 10%, молоко – на 4,8%. Шоколад подорожал на 0,6%.

"При этом снижение цены оказалось более ощутимым для конечного значения индекса, чем рост объемов покупки почти всех его ингредиентов. Например, кофе было в январе куплено всего на 1,8% больше, чем я декабре, молока – на 7,5%, а воды - на 10%", — указывает "Ромир".

Самым главным фактором снижения индекса оказался отказ россиян от покупки шоколада. Его было куплено в январе на 25,4% меньше, чем месяцем ранее. Причем подобная ситуация с пресыщенностью шоколадом происходит из года в год. В декабре его покупается столько, что январь не требует пополнения запасов, говорится в исследовании.

"В разрезе года снижение индекса было обусловлено также существенным снижением цен на все составляющие индекса. Так, кофе по сравнению с январем 2017 года подешевел на 7,5%, молоко – на 7,6%, вода – на 12,1%, а шоколад – на 14,5%. Объемы покупки при этом увеличились несколько меньше, чем выросли цены, что и в итоге привело к снижению итогового показателя. Относительно аналогичного периода годичной давности россияне купили воды на 12,9% больше, кофе - на 8,9%, молока – на 5,7%, а шоколада – на 4%", - отмечает "Ромир".

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Одновременно холдинг проанализировал поведение индекса "Кофе с молоком" в столице России. В январе в Москве индекс снизился на 11,2% по сравнению с ноябрем и составил 1,043 тысячи процентных пунктов. В годовом выражении индекс снизился на 8,3%.

"Январское снижение индекса в Москве объясняется схожими факторами, как и в целом по стране. За месяц подешевели все составляющие индекса: кофе – на 5,8%, шоколад – на 6%, вода – на 7%. Чуть прибавило в цене только молоко, подорожав на 0,3%", - говорится в сообщении.

Москвичи в январе снизили объемы покупки ингредиентов индекса за исключением молока, которого купили больше на 6%. Воды было приобретено на 1,1% меньше, кофе – на 5,7% меньше, а шоколад вообще провалился в объемах на 24,3%.

"В годовом выражении снижение индекса было обусловлено значительным снижением цен. За год молоко подешевело в столице на 6,3%, кофе - на 8,4%, вода – на 9,9%, и шоколад потерял в цене 16,4%. При этом по сравнению с январем 2017 года жители столицы купили немного больше кофе (+6,2%) и шоколада (+3,1%), но меньше воды (-3,9%) и молока (-1,5%)", - говорится в сообщении.