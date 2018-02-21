ОБЗОР - Участники рынка ритейла РФ представили ФАС концепцию Совета рынка

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Российские торговые сети и поставщики ведут работу над адаптацией Кодекса добросовестных практик к обновленному закону о торговле, а также над концепцией Совета рынка ритейла, что поможет отрасли развивать механизмы саморегулирования, сообщили журналистам представители торговой отрасли.

Участники рынка ритейла уже много лет пытаются развивать саморегулирование в отрасли. В 2010 году был учрежден Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС). Предполагалось, что этот орган будет изучать проблемы отрасли, искать пути их решения, вырабатывать решения по совершенствованию законодательства.

В декабре 2012 года для регулирования отношений сетей и поставщиков на добровольной основе был подписан Кодекс добросовестных практик (КДП), причем вопрос эффективности и кодекса, и МЭС ставился под сомнение. Для развития практики саморегулирования рынка ритейла несколько лет назад было предложено создать Совет рынка, однако практической реализации эта идея не получила.

"В мае прошлого года в МЭС были начаты работы по анализу тех изменений, которые необходимо внести в Кодекс добросовестных практик. Мы с поставщиками прошли очень непростой путь в выработке различных версий", - рассказал в среду директор по развитию Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Юрий Борисов.

"Сейчас работаем над новой редакцией Кодекса добросовестных практик. В ней мы стараемся учесть все изменившиеся условия, все известные нам на данный момент новые практики, которые проявляются в этих взаимоотношениях. И, разумеется, учитываем положения закона о торговле и разъяснения Федеральной антимонопольной службы", - добавил он.

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕТА РЫНКА

В свою очередь глава московского представительства Metro AG Алексей Григорьев сообщил, что участники рынка представили в ФАС предложения по Совету рынка, которые были согласованы на определенном уровне между поставщиками и торговыми сетями.

В прошлом году начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев предложил следующую конструкцию Совета: орган будет состоять из трех палат: палаты производителей, торговых сетей, а также палаты представителей регулятора и законодателей.

Ритейлеры и производители могли бы внутри своих собраний и между собой вырабатывать толкование и применение законодательства о торговле. Если же к консенсусу участники рынка прийти не смогли, в этом случае ФАС могла бы применять к ним меры регулирования. Если же и эти действия не смогли изменить ситуацию, к вопросу подключались бы уже законодатели.

Предложения участников рынка несколько отличаются. "По нашим предложениям, Совет рынка мог бы состоять из двух равноправных палат – палаты торговых сетей и палаты поставщиков. Может быть также создан некий координирующий или консультативный орган, в котором участвовали бы представители государства, которые имели бы возможность наблюдать, принимать участие в обсуждении", - сказал Григорьев.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

По словам главы представительства, государству в данной концепции отводится роль скорее наблюдателя и партнера в саморегулировании. "Совместно с рядом поставщиков мы исходим из того, что должно быть именно саморегулирование, а не регулирование государством, которое налагается на саморегулирование", - пояснил он.

"Мы считаем, что государство должно наблюдать, участвовать в процессе обсуждения как партнер, но если участники рынка договорились между собой в рамках законодательства, то государство должно им дать возможность жить и работать по этим правилам. В этом и заключается смысл концепции Совета рынка, предложенной антимонопольной службе группой торговых сетей и группой поставщиков", - добавил Григорьев.

Он отметил, что решения в рамках саморегулирования должны принимать все же сами участники рынка. По его словам, Совет рынка также должен располагать инструментами, которые обеспечивали бы, во-первых, контроль за выполнением участниками Совета норм, правил и стандартов поведения, в том числе – КДП.

"Второе – функция наказания за несоблюдение. Мы считаем, и в этом мы совпадаем с Федеральной антимонопольной службой, что инструментарий и контроля, и принуждения должен стать более эффективным", - отметил глава представительства Metro.