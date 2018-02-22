Минпромторг: Модный кластер планируется создать в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Российский бизнес заинтересован в создании нескольких кластеров для развития отечественной легкой промышленности и моды. Такой подход позволит получить дополнительные налоговые льготы и субсидии, при этом модный кластер станет площадкой для продвижения российских дизайнеров, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Кластерный подход заложен и в стратегии развития отрасли до 2025 года.

"В настоящее время совместно с бизнес сообществом прорабатывается идея создания кластера спортивной одежды, кластера легкой промышленности в Ивановской области, а также модного кластера в Санкт-Петербурге, как ведущего модного региона страны", - сказал Евтухов в интервью РИА Новости.

По его мнению, создание кластеров повлечет за собой и простимулирует организацию нескольких крупных швейных и обувных производств, в том числе ориентированных на массовое контрактное производство.

"Мерами государственного стимулирования для создания производственных кластеров может послужить предоставление налоговых льгот для их резидентов и субсидий по кредитам на развитие производства. Одной из возможных опций может стать создание льготного налогового режима",- предположил замминистра.

Минпромторг также предлагает временно снизить импортные пошлины на функциональные компоненты для одежды и обуви до наращивания промышленных объёмов собственного производства.

Кроме того, планируется распространение системы маркировки на обувную и швейную продукцию.

Модные кластеры будут развиваться по другой концепции. "Это площадки, основными задачами которых является обучение и создание плодотворной среды для развития начинающих дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров и тканей", - отметил представитель ведомства.

Речь идет об открытии филиалов или совместных с вузами программ в области дизайна, предпринимательства в моде, создания экспериментальных производств, открытия представительств производителей и продавцов тканей и фурнитуры, а также площадок для проведения конкурсов, показов, недель моды.

Прообразом и формирующимся примером данной площадки является центр дизайна Artplay, чьим резидентом является Британская высшая школа дизайна, площадка для публичных обсуждений, выставок и общей популяризации fashion-дизайна.

"Подобный проект обсуждается на уровне правительства Санкт-Петербурга, при этом город уже проводит ежегодные мероприятия, производственные коворкинги и Международный форум моды (МФМ)", - рассказал Евтухов.