Мужчины на 23 февраля получат пену для бритья, а женщины на 8 марта - украшения – опрос

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Российские мужчины на 23 февраля получат пену для бритья и одежду, хотя рассчитывают на гаджеты и автомобили, а вот женщинам на 8 марта достанутся желанные подарки – украшения и косметика, говорится в исследовании Avito, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование Avito проводилось методом выборочного опроса 1,2 тысячи респондентов. Среди участников опроса 58% - женщины, 42% - мужчины.

В целом результаты исследования говорят о том, что российские мужчины охотнее поздравляют с гендерными праздниками, чем женщины. "С 23 февраля планируют поздравлять любимых, друзей и коллег противоположного пола 80% женщин – против 85% мужчин на 8 марта", - говорится в релизе.

Кроме того, мужчины делают и более щедрые подарки. "Большинство респондентов сильного пола планируют потратить на подарки к 8 марта от 1 до 3 тысяч рублей, в то время как женщины рассчитывают купить подарок на сумму до 1 тысячи рублей", - отмечает Avito.

Так, 46% женщин ответили, что планируют потратить на подарки к 23 февраля до 1 тысячи рублей, еще 32% - от 1 до 3 тысяч рублей, 8% - от 3 до 5 тысяч рублей. В то же время недорогие подарки готовы купить 20% мужчин, потратить 1-3 тысячи рублей – 35%, а 3-5 тысяч – 13% мужчин.

"Впрочем, девушки более организованны и заранее могут определить бюджет покупки: 17% мужчин даже не предполагают, сколько потратят на подарок", - отмечается в исследовании. Среди женщин не смогли назвать примерные траты на подарок 11% респондентов.

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЕТ

Самым популярным подарком на 23 февраля женщины-пользователи площадки назвали дезодорант, пену для бритья и другие средства гигиены и парфюмерии – этот вариант ответа выбрали 24% респондентов.

На втором месте – одежда и обувь (21%), на третьем – товары для спорта (17%). "Традиционные носки только на четвертом месте – их подарит 14% женщин. Как ни странно, есть немало мужчин, которые действительно хотят получить дезодорант или носки: 11% и 5% соответственно", - отмечает Avito.

При этом больше всего мужчины хотели бы получить в подарок какой-нибудь гаджет (25% ответов, такой подарок готовы сделать 7% женщин) или даже автомобиль (20%, но только 1% женщин готовы подарить авто). Часам были бы рады 18% опрошенных мужчин (готовы подарить 7% женщин).

"Единственной категорией, где ожидания и реальность относительно подарков к 23 февраля сошлись, стали товары для спорта: их ждут 13% мужчин и именно их собираются дарить 17% женщин", - добавляется в релизе.

МУЖЧИНЫ ПОНЯЛИ, ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ

А вот представительницам прекрасного пола, можно сказать, повезло: мужчины подарят то, что женщины хотят. Так, 38% россиянок хотят получить ювелирное украшение, и именно их планируют дарить дамам 25% мужчин.

"На втором месте в женском рейтинге - косметика и парфюмерия (26%); это желание также поддерживается мужчинами (20%). Однако затем мнения расходятся. Так, 19% девушек с удовольствием бы получили в подарок путевку на отдых, но реализовать подобное готовы только 5% мужчин", - говорится в сообщении.

Кроме того, 19% женщин хотели бы получить на 8 марта подарочный сертификат (его готовы подарить 15% мужчин), еще 18% - нижнее белье (его хотят купить 13% мужчин). Интересно, что 18% мужчин хотят подарить дамам бытовую технику, ее в подарок хотели бы получить лишь 15% женщин.

"Интересно также, что среди опрошенных девушек из нестоличных городов отмечен небольшой интерес к игровым консолям (1%), которого нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге", - добавляется в исследовании.

МОСКВИЧКИ ЛЮБЯТ "ЯБЛОКИ"

Avito также проводила опросы среди пользователей Москвы (в нем приняли участие 34% мужчин и 66% женщин) и Санкт-Петербурга (38% мужчин и 62% женщин).

По итогам опроса в столице России, поздравлять женщин с 8 марта планируют 78% мужчин, а защитников Отечества с 23 февраля – 76% женщин. Как и в России, самые желанные подарки у мужчин - гаджеты (28% респондентов), автомобили (22%), часы (15%), одежда и обувь (13%) и товары для спорта (12%). Больше четверти москвичей (26%) вообще не задумывались о подарке.

Большинство же столичных женщин (25%) решили преподнести в качестве подарка на 23 февраля дезодорант и пену для бритья. "Как ни странно, желающие их получить москвичи тоже нашлись, и таких 8%. Впрочем, это самый низкий показатель в России: в целом по стране мечтающих о столь практичном подарке 11%, а в Санкт-Петербурге, к примеру, и вовсе 21%", - отмечает Avito.

Любопытно, что если 12% москвичек готовы подарить на 23 февраля книги, 11% - алкоголь, а 10% - носки или нижнее белье, то получить их готовы крайне мало мужчин: книги выбирают 3%, носки – 4%, спиртное – 5%.

В то же время москвичи так же, как и в жители России в среднем, хорошо знают предпочтения милых дам. Например, ювелирные украшения в качестве подарка на 8 марта выбирают 38% женщин, а готовы преподнести их 27% мужчин. На втором месте – косметика и парфюмерия: 26% в рейтинге ожиданий и 22% - в планах у мужчин.

"Интересно, что стереотип об iPhone как о желанном подарке оказался в большей степени правдив именно в отношении москвичек. Его хотят получить 5% жительниц столицы, в то время как по стране в целом таких только 2%, а в Санкт-Петербурге и вовсе 0%. При этом смартфон от Apple AAPL собираются преподнести 4% москвичей. Еще 4% настроены на покупку автомобиля к 8 марта, но девушек, желающих получить такой подарок, в два раза больше", - добавляется в сообщении.

ЧИТАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ

Среди петербуржцев планируют поздравить своих любимых, друзей и коллег противоположного пола 79% женщин и 83% мужчин. В отличие от россиян в целом, мужчины-петербуржцы больше всего хотят получить в подарок на 23 февраля автомобиль (33% респондентов).

Увы, их ждет разочарование: такой подарок готовы сделать лишь 2% женщин. На втором месте по популярности у "защитников" Петербурга – гаджеты (30%, женщины такой подарок не рассматривают) и часы (также 30%, их готовы подарить 15% женщин).

Кроме того, в списке желанных подарков у мужчин – книги. "В них заинтересованы 15% мужчин (по России в целом - 7%, в Москве - 3%). То же самое можно сказать и об алкоголе: среди петербуржцев его хотели бы получить 12%, среди россиян – 5%", - указывает Avito.

"Представительницы прекрасного пола больше всего обрадовались бы ювелирным украшениям (37%), но дарить их планирует только 21% мужчин. На втором месте в женском рейтинге – косметика и парфюмерия (25% и 21%). Кроме того, петербурженки с удовольствием бы получили в подарок путевку на отдых (21%), и это желание готовы реализовать 15% мужчин", - говорится в исследовании.

Самые популярные же подарки на 8 марта от мужчин – это подарочные сертификаты (27% ответов) и бытовая техника (24%). Однако их готовы принять лишь по 19% жительниц северной столицы. "Подарком, мнения в котором сошлись, оказалось нижнее белье: его хотели бы получить в подарок 12% женщин, и именно столько процентов мужчин планируют вручить его избранницам", - отмечает Avito.