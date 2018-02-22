В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобиля

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. В России с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей, которые были утверждены постановлением кабинета министров.

В автомобиле должна быть укомплектованная аптечка, тогда как раньше это обязательное требование касалось только исправного огнетушителя и знака аварийной остановки на случай ДТП.

В частности, новый документ запрещает эксплуатацию машин с повреждениями гидроусилителя руля.

Теперь запрещена эксплуатация автомобиля с одним неисправным стеклоочистителем и стеклоомывателем.

Помимо этого, постановление накладывает запрет на установку бесцветных либо окрашенных оптических деталей, также как и наклеивание пленки на фары машины.

Изменения касаются и колес автомобиля. Теперь установка шипованной резины возможна только одновременно на четыре колеса. Раньше некоторые автолюбители ставили шипованную зимнюю резину только на колеса ведущей оси. Помимо этого, отныне на всех шинах авто должны быть установлены шины с одинаковым рисунком протектора.