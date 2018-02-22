"Онэксим" вышел из состава акционеров "Русала"

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова вышла из состава акционеров ОК "Русал", следует из материалов алюминиевой компании, размещенных на Гонконгской бирже.

В соответствии с материалами, 16 февраля доля "Онэксима" в "Русале" сократилась до 0% с 6%. Одновременно доля Zonoville Investments Limited увеличилась до 26,5% с 20,5%.

Ранее Zonoville Investments Limited, консорциум инвесторов во главе с Renova Group Вексельберга и Access Industries Блаватника, объявил о заключении соглашения с "Онэксимом" о покупке 6% акций "Русала".

"Онэксим" Михаила Прохорова, владевший примерно 17% акций "Русала", начал продажу своей доли в алюминиевой компании в феврале минувшего года, реализовав на рынке 3,3% акций на сумму порядка 240 миллионов долларов. В августе было объявлено о покупке структурой, аффилированной с Sual Partners Вексельберга и Леонарда Блаватника, 7% акций "Русала" у группы "Онэксим" за 503,9 миллиона долларов. В результате сделки Sual становится владельцем 22,8% акций "Русала", доля "Онэксима" сокращается до 6,7%.

В октябре стало известно, что "Онэксим" и Lamesa, подконтрольная Вексельбергу, продают 456 миллионов акций "Русала", составляющих около 3% капитала компании, по цене 5,4 гонконгского доллара за бумагу. В том числе "Онэксим" продал 0,7% акций "Русала", Lamesa — 2,3%. Исходя из цены акций на закрытии торгов 10 октября в 5,84 гонконгских доллара за бумагу, стоимость всего пакета оценивалась в 341 миллион долларов США (2,663 миллиарда гонконгских долларов). Тогда же в СМИ появилась информация, что "Онэксим" планирует продать оставшиеся 6% акций "Русала" и таким образом полностью выйти из состава акционеров алюминиевой компании.

Крупнейшим акционером "Русала" является En+ Олега Дерипаски (48,13%). Принадлежащая швейцарскому трейдеру Glencore компания Amokenga Holdings владеет 8,75%, менеджмент компании — 0,25%. В свободном обращении находятся 13,37% акций. ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 20 странах. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн.